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नगनेधी गांव निवासी अक्षय बुधवार शाम घर में ताला लगाकर परिवार के साथ खेत गया था। तभी घर में आग लग गई। पड़ोस में रहने वाले भाई अजय के घर को भी चपेट में ले लिया। दोनों मकानों से आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे।सूचना पर अक्षय भी खेत से घर लौट आया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों मकान जल चुके थे। आग बुझाने के दौरान अक्षय (28) गंभीर रूप से झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।अक्षय ने बताया कि उसने धान बेचा था, जिसके मिले 60 हजार रुपये भी आग में जल गए। उसका एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं अजय की भी पूरी गृहस्थी राख हो गई। उसे भी एक लाख रुपये से अधिक की क्षति हुई है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।उधर, देहात कोतवाली क्षेत्र के करबई गांव निवासी राकेश (26) दिल्ली में रहकर पेंटिंग का काम करता है। मंगलवार शाम वह कमरे में गैस पर खाना बना रहा था। इसी दौरान गैस लीक होने से उसके कपड़ों में आग लग गई और वह गंभीर रूप से झुलस गया।