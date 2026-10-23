फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Tractor-trolley loaded with straw gets stuck in potholes and overturns

Banda News: गड्ढों में फंस भूसे से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी

Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Tractor-trolley loaded with straw gets stuck in potholes and overturns
फोटो-2-हाईवे पर गड्ढे में पलटी ट्राली। संवाद
तिंदवारी। बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गहरे गड्ढों में फंसकर शुक्रवार दोपहर भूसे से लदी ट्रैक्टर-पलट गई। यह हादसा तिंदवारी में प्रकाश क्रेडिट के पास हुआ।
विज्ञापन

देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी चालक गोरेलाल और अन्य वाहन बाल बाल बचे। सड़क पर भूसा बिखर गया। गोरेलाल भूसा लेकर गांव दतरोली जा रहे थे। इस दौरान कुछ देर के लिए जाम लग गया। लोगों ने भूसा किनारे कराकर रास्ता साफ कराया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर पर ओवरलोड भूसा लदा हुआ था। सड़क पर गड्ढे में पहिया पड़ते ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed