Banda News: गड्ढों में फंस भूसे से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
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तिंदवारी। बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गहरे गड्ढों में फंसकर शुक्रवार दोपहर भूसे से लदी ट्रैक्टर-पलट गई। यह हादसा तिंदवारी में प्रकाश क्रेडिट के पास हुआ।
देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी चालक गोरेलाल और अन्य वाहन बाल बाल बचे। सड़क पर भूसा बिखर गया। गोरेलाल भूसा लेकर गांव दतरोली जा रहे थे। इस दौरान कुछ देर के लिए जाम लग गया। लोगों ने भूसा किनारे कराकर रास्ता साफ कराया।
ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर पर ओवरलोड भूसा लदा हुआ था। सड़क पर गड्ढे में पहिया पड़ते ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई।
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देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी चालक गोरेलाल और अन्य वाहन बाल बाल बचे। सड़क पर भूसा बिखर गया। गोरेलाल भूसा लेकर गांव दतरोली जा रहे थे। इस दौरान कुछ देर के लिए जाम लग गया। लोगों ने भूसा किनारे कराकर रास्ता साफ कराया।
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ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर पर ओवरलोड भूसा लदा हुआ था। सड़क पर गड्ढे में पहिया पड़ते ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई।
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