Banda News: घर में घुसे चोर, नकदी-जेवर चोरी

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बहिंगा निवासी राजकुमारी ने पुलिस को बताया कि उनके पति राम सजीवन कैंसर से पीड़ित हैं और बबेरू में बेटे अनिल के साथ रह रहे हैं। करीब 15 दिन पहले वह पति का हालचाल लेने बबेरू गई थीं। इस दौरान चोर दीवार फांदकर घर में घुस गए। कमरे में रखे तीन बक्सों के ताले तोड़कर 20 हजार रुपये, सोने की एक जोड़ी नाक की बेसर, सोने की दो सलाई, चांदी के नौ सिक्के, तीन जोड़ी बिछिया और एक जोड़ी पायल चोरी कर ले गए।बृहस्पतिवार को घर लौटने पर उसे वारदात की जानकारी हुई। आसपास पूछताछ के बाद उन्होंने गांव के एक व्यक्ति पर संदेह जताया है। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच उप निरीक्षक शिवकरण सिंह को सौंपी गई है।