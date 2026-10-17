Banda News: बिजली कनेक्शन खूब बांटे, खंभे लगाना भूले

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उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र में बताया कि 10 साल से यहां लोग मकान बनाकर रह रहे हैं और 50 से अधिक मकान हैं। सभी ने बिजली कनेक्शन ले रखा है। बिजली निगम ने कनेक्शन को दे दिए लेकिन अब तक एक भी खंभा नहीं लगाया है। बांस-बल्ली के सहारे तार खिचें हैं जो खतरे का कारण बन रही है।दिवस का आयोजन शनिवार को सदर तहसील में हुआ। इसमें डीएम अमित आसेरी व एसपी पलाश बंसल पहुंचे। यहां उन्होंने शिकायतें सुनी। सामूहिक रूप से गायत्री नगर की रहने वाली सियासखी, ममता, सरोज, वंदना, बसंती, जाहरी, मंजू आदि ने शिकायत दर्ज कराई।उन्होंने बताया कि वह जिस इलाके में रहती हैं, वह जगह वार्ड नंबर तीन गायत्री नगर आरसीसी रोड के नाम से जानी जाती है। कई बार केबल टूट कर गिरने से हादसा हो जाता है। तार इतनी नीचे झूल रहे हैं।सदर तहसील के मुंगुस निवासी शांति ने बताया कि उनके मकान के सामने ग्राम समाज की जमीन है। गांव के लोग गोबर डालते हैं। कुछ लोगों ने कब्जा कर पक्का निर्माण भी करा लिया है जबकि जमीन पर बरातघर प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि वह दूसरी बार शिकायत के लिए समाधान दिवस पहुंची हैं। सदर तहसील में 131 प्रार्थना पत्र पहुंचे। इसमें 15 का निस्तारण हो सका।तहसील परिसर के चक्कर लगाने को मजबूरअतर्रा। तहसील परिसर के सभागार हाल में पिंक समाधान दिवस मिशन शक्ति का आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुआ। फरियादियों ने बताया कि बार-बार आने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वह एक ही समस्या के लिए तहसील परिसर में आकर गुहार लगा रहे हैं । (संवाद)केस-1चार माह से दौड़ रहेतहसील क्षेत्र के गांव चंदौर निवासी उमा देवी ने बताया कि उनके मकान के सामने खड़ंजे में से ईंटें पड़ोसी ने उखाड़ ली और निजी निर्माण करा लिया। लोगों को आवागमन के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चार माह से तहसील परिसर और समाधान दिवस में दौड़ रहे है। पांच माह की शिकायती पत्र की रसीद उनके पास संजोई रखी है।केस-2दो साल में 20 बार शिकायततहसील परिसर से चंद दूरी पर कस्बा के मोहल्ला अत्री नगर निवासी रामनरेश यादव ने बताया कि वह दो साल से तहसील परिसर पर संपूर्ण समाधान दिवस में फरियाद लगाते हुए प्रार्थना पत्र दे चुके है। इसके बाद भी उनकी मुख्य समस्या सरकारी नाली और रास्ते पर अवैध कब्जा कर मकान बनाने का निस्तारण नहीं किया गया है। दो साल में करीब बीस बार शिकायत कर चुके हैं।42 मामले आए, पांच का निस्तारणनरैनी। स्थानीय तहसील के नीलकंठ सभागार में शनिवार को उपजिलाधिकारी अंजलि यादव की अध्यक्षता में 42 शिकायतें प्राप्त हुईं। पांच मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर सीओ प्रवीण कुमार, तहसीलदार सतीश वर्मा मौजूद रहे।इसी तरह से बबेरू में सीडीओ अजय कुमार पांडेय ने 78 शिकायतें सुनीं। मौके पर पांच का निस्तारण किया गया। एसडीएम अवनीश त्यागी, सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी, तहसीलदार राधेश्याम आदि मौजूद रहे। (संवाद)