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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   The message of righteousness and moral conduct in Ramlila

Banda News: रामलीला में धर्म-मर्यादा का संदेश

Sat, 17 Oct 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:07 PM IST
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The message of righteousness and moral conduct in Ramlila
फोटो 15- तथागत ज्ञानस्थली में रामलीला में अभिनय करने वाले शिक्षक। स्रोत - विद्यालय
बांदा। अतर्रा के तथागत ज्ञानस्थली सीनियर सेकंडरी स्कूल में शनिवार को शिक्षकों ने रामलीला का मंचन किया। विभिन्न प्रसंगों के मंचन से धर्म और मर्यादा का संदेश दिया। शहर के संत तुलसी स्कूल में नौ देवियों की झांकी सजाई गई।
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रामलीला में शिक्षकों ने अभिनय क्षमता, संवाद, भावपूर्ण प्रस्तुति और आकर्षक मंचन से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जिला जज मुनि कुमार सिंह मौजूद रहे। रामलीला के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्श चरित, माता-पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, भाईचारे, त्याग, समर्पण, सत्य, धर्म, न्याय और मर्यादा का चित्रण किया गया।
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संत तुलसी स्कूल में उत्सव मनाया गया। संस्थापक संत कुमार, जगनायक यादव, अमित गुप्ता, दीपिका गुप्ता, सहित अन्य मौजूद रहे।

फोटो 15- तथागत ज्ञानस्थली में रामलीला में अभिनय करने वाले शिक्षक। स्रोत - विद्यालय

फोटो 15- तथागत ज्ञानस्थली में रामलीला में अभिनय करने वाले शिक्षक। स्रोत - विद्यालय

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