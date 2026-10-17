Banda News: रामलीला में धर्म-मर्यादा का संदेश

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रामलीला में शिक्षकों ने अभिनय क्षमता, संवाद, भावपूर्ण प्रस्तुति और आकर्षक मंचन से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जिला जज मुनि कुमार सिंह मौजूद रहे। रामलीला के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्श चरित, माता-पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, भाईचारे, त्याग, समर्पण, सत्य, धर्म, न्याय और मर्यादा का चित्रण किया गया। विज्ञापन

संत तुलसी स्कूल में उत्सव मनाया गया। संस्थापक संत कुमार, जगनायक यादव, अमित गुप्ता, दीपिका गुप्ता, सहित अन्य मौजूद रहे। रामलीला में शिक्षकों ने अभिनय क्षमता, संवाद, भावपूर्ण प्रस्तुति और आकर्षक मंचन से उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जिला जज मुनि कुमार सिंह मौजूद रहे। रामलीला के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्श चरित, माता-पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, भाईचारे, त्याग, समर्पण, सत्य, धर्म, न्याय और मर्यादा का चित्रण किया गया।संत तुलसी स्कूल में उत्सव मनाया गया। संस्थापक संत कुमार, जगनायक यादव, अमित गुप्ता, दीपिका गुप्ता, सहित अन्य मौजूद रहे।

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बांदा। अतर्रा के तथागत ज्ञानस्थली सीनियर सेकंडरी स्कूल में शनिवार को शिक्षकों ने रामलीला का मंचन किया। विभिन्न प्रसंगों के मंचन से धर्म और मर्यादा का संदेश दिया। शहर के संत तुलसी स्कूल में नौ देवियों की झांकी सजाई गई।