कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र के गांव अमौली निवासी अभिषेक सिंह ने बताया कि चाचा लवकुश (52) अपने ननिहाल तिंदवारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव आए थे। यहां ममेरे भाई चतुर सिंह के भतीजे शिव की बरात 25 नवंबर को हरियाणा जानी थी। बरात विदा करने के बाद लवकुश बुधवार शाम बाइक से गांव में मौसी के घर जा रहे थे।इसी दौरान जौहरपुर-लंकापुरी-सरबहन ताला संपर्क मार्ग के मोड़ पर बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। तिंदवारी सीएचसी में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भतीजे ने बताया कि लवकुश टेंट का व्यवसाय करते थे। तिंदवारी थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि बाइक से गिरने के कारण उनकी मौत हुई है। (संवाद)