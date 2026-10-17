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Banda News: नहाते समय किशोर यमुना में डूबा

Sat, 17 Oct 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 17 Oct 2026 11:53 PM IST
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Teenager drowns in the Yamuna while bathing
बांदा। थाना क्षेत्र मरका के गांव बाकल में यमुना नदी में नहाते समय पैर फिसलने से किशोर गहरे पानी में डूब गया। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश शुरू कराई।
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हमीरपुर के भरुआ थानाक्षेत्र निवासी राहुल साहू (16) पुत्र छोटेलाल पिता के साथ बाकल गांव स्थित सिद्धपीठ जोगनी माता मंदिर में लगे मेले में आया था। पिता-पुत्र मेले में गुलाब लच्छी बनाकर बेच रहे थे। शनिवार दोपहर राहुल अन्य युवकों के साथ यमुना में नहाने चला गया। वहां राहुल को डूबता देख साथ मौजूद युवकों ने पिता को सूचना दी।
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सूचना मिलते ही थाना पुलिस व गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान शुरू कराया। थाना प्रभारी सूबेदार बिंद ने बताया कि गोताखोरों की सहायता से यमुना नदी में किशोर की तलाश कराई जा रही है।
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उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद राहुल की मां गीता और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोग किशोर के सकुशल मिलने की आस लगाए हुए हैं।
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