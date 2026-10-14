Banda News: घर में अकेली किशोरी ने लगाया फंदा, मौत

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कोतवाली नरैनी क्षेत्र के रंगोली भटपुरा निवासी संदीप कुशवाहा मुंबई में रहकर रोजगार करता है। घर में उसकी पत्नी सीता देवी, दो बेटे व दो बेटियां रहती थीं। संदीप की 17 साल की बेटी काजल एक स्थानीय प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी।बुधवार को घर में केवल काजल व मां सीता देवी ही थीं। कुछ देर बाद सीता देवी भी घर से बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद जब वह लौटी तो देखा कि बेटी काजल साड़ी के सहारे छत पर लगे पंखे से लटक रही थी।उधर, सीता देवी की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए और तुरंत शव को नीचे उतारकर सीएचसी ले गए। डॉक्टर शशांक मिश्र ने परीक्षण के बाद काजल को मृत बताया। प्रभारी निरीक्षक नरैनी प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन घटना का कारण नहीं बता सके।किशोरी ने फंदा लगाकर दी जानबांदा। थाना बबेरू क्षेत्र के जमुनिहा पुरवा में बुधवार की शाम एक किशोरी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। छोटा भाई जब घर पहुंचा तो उसने घटना की जानकारी लोगों को दी।जमुनिहा पुरवा निवासी ओमप्रकाश मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता है। उसकी पत्नी व बेटे घर के पास ही खिलौने की दुकान लगाते हैं। घर में 16 साल की बेटी रोशनी थी। बुधवार की सुबह घर में केवल रोशनी ही थी।चार बजे उसका भाई घर पहुंचा तो देखा कि रोशनी ने दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया है। उसका शव कमरे के अंदर दरवाजे के ऊपर लगी बीम की सरिया के सहारे लटक रहा है। प्रभारी निरीक्षक संजय द्विवेदी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)