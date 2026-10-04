Banda News: सपाइयों ने पैदल मार्च की बनाई रणनीति

विज्ञापन

जिलाध्यक्ष उमेश यादव की उपस्थिति में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पांच अक्तूबर को चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित पैदल मार्च को लेकर णनीति बनाई गई।जिलाध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि सपा लोकतंत्र, संविधान और जन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पार्टी कार्यालय की बैठक का संचालन कुदरत उल्ला खान ने किया।इस दौरान कार्यक्रम में श्याम बाबू खेंगर, नरैनी प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी, तिंदवारी प्रभारी शमीम बांदवी, बबेरू की प्रभारी रजनी यादव, ईशान सिंह लवी, वीरेंद्र गुप्ता बाबू, प्रमोद गुप्ता राजा, मयंक द्विवेदी, आमिर खान मन्नी आदि शामिल रहे।