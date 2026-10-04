फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   SP members devised a strategy for a foot march.

Banda News: सपाइयों ने पैदल मार्च की बनाई रणनीति

Sun, 04 Oct 2026 11:12 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
SP members devised a strategy for a foot march.
बांदा। समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को बिजली खेड़ा स्थित सपा कार्यालय में कार्यक्रम हुआ।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष उमेश यादव की उपस्थिति में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पांच अक्तूबर को चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित पैदल मार्च को लेकर णनीति बनाई गई।
जिलाध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि सपा लोकतंत्र, संविधान और जन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है। पार्टी के कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पार्टी कार्यालय की बैठक का संचालन कुदरत उल्ला खान ने किया।
विज्ञापन

इस दौरान कार्यक्रम में श्याम बाबू खेंगर, नरैनी प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी, तिंदवारी प्रभारी शमीम बांदवी, बबेरू की प्रभारी रजनी यादव, ईशान सिंह लवी, वीरेंद्र गुप्ता बाबू, प्रमोद गुप्ता राजा, मयंक द्विवेदी, आमिर खान मन्नी आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed