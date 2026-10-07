Banda News: हजारों बाइकों के साथ निकली सेवा ज्योति यात्रा

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प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री किरण निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और नरैनी विधायक ओममणि वर्मा की मौजूदगी में सेवा ज्योति कलश व मशाल जलाकर यात्रा रवाना की गई। हजारों बाइकों के काफिले के साथ निकली यात्रा ने शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों से गुजरकर जनसेवा, राष्ट्रसेवा और विकसित भारत का संदेश दिया।कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति गीतों से हुई। विद्यालय के बच्चों ने 25 वर्ष जनसेवा से राष्ट्रसेवा विषय पर रंगोली बनाईं। इसके बाद वंदे मातरम् का सामूहिक गायन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया।इसके बाद विकसित भारत संकल्प सेवा चौक पर स्थापित सेवा ज्योति कलश का अनावरण कर पुष्प अर्पित किए। बाइक यात्रा में भाजपा पदाधिकारी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप चौराहे पहुंची। इस मौके भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत, राजभवन उपाध्याय आदि मौजूद रहे।डेढ़ घंटे जाम में फंसे स्कूली बच्चेबांदा। सेवा ज्योति यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की तैयारियां नाकाफी नजर आईं। रैली के लिए रूट बंद किए जाने के बाद कालू कुआं स्थित अवंतीबाई चौराहे पर भीषण जाम लग गया। करीब डेढ़ घंटे तक वाहन फंसे रहे।इनमें स्कूली वाहन भी शामिल थे। जाम में कई स्कूली बच्चे भूखे-प्यासे परेशान रहे। रैली के गुजरने के दौरान यातायात को रोककर रूट डायवर्जन किया गया था। रैली निकलने के बाद वाहनों का दबाव बढ़ा तो कालू कुआं चौराहे पर जाम लग गया। दोपहर करीब 12:20 बजे लगा जाम 1:50 बजे के बाद खुल सका।इस दौरान चौराहे के आसपास वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम खुलवाने के लिए यातायात पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिसकर्मियों ने रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकालना शुरू किया, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका। रैली के लिए पहले से यातायात प्रबंधन किए जाने के बावजूद उसके बाद की स्थिति को संभालने में पुलिस को करीब डेढ़ घंटे लग गए।