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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Samples collected from e-commerce store; directive issued to shut down RO plant.

Banda News: ई-कॉमर्स स्टोर से लिए नमूने, आरओ प्लांट बंद करने का निर्देश

Wed, 14 Oct 2026 11:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:20 PM IST
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Samples collected from e-commerce store; directive issued to shut down RO plant.
बांदा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार को बाकरगंज स्थित ई कॉमर्स स्टोर ब्लिंकिट में खाद्य पदार्थों की जांच की। वहां रखे कुट्टू का आटे और मूंगफली के नमूने लिए।
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टीम ने किरन काॅलेज चौराहा स्थित साहू ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। यहां मशीनों में जंक लगा होने से प्लांट बंद करने का निर्देश दिया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जयप्रकाश तिवारी के निर्देशन में टीम मिलावट और अधोमानक खाद्य पदार्थों की आशंका पर जांच कर रही है।
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बुधवार को भी ई कॉमर्स स्टोर और आरओ प्लांट में टीम ने जाकर जांच की। आरओ प्लांट में संचालक विनय कुमार साहू मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने प्लांट के कर्मचारियों से अभिलेख लेकर कार्यालय आने का निर्देश दिया।
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