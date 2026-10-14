Banda News: ई-कॉमर्स स्टोर से लिए नमूने, आरओ प्लांट बंद करने का निर्देश

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टीम ने किरन काॅलेज चौराहा स्थित साहू ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का निरीक्षण किया। यहां मशीनों में जंक लगा होने से प्लांट बंद करने का निर्देश दिया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जयप्रकाश तिवारी के निर्देशन में टीम मिलावट और अधोमानक खाद्य पदार्थों की आशंका पर जांच कर रही है।बुधवार को भी ई कॉमर्स स्टोर और आरओ प्लांट में टीम ने जाकर जांच की। आरओ प्लांट में संचालक विनय कुमार साहू मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने प्लांट के कर्मचारियों से अभिलेख लेकर कार्यालय आने का निर्देश दिया।