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Banda News: संपर्क क्रांति और महाकौशल एक्सप्रेस निरस्त

Fri, 09 Oct 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 09 Oct 2026 11:04 PM IST
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Sampark Kranti and Mahakoshal Express cancelled.
बांदा। शुक्रवार को रेलवे ने यूपी संपर्क क्रांति और महाकौशल एक्सप्रेस को अचानक निरस्त कर दिया।
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इन ट्रेनों के रद होने से बांदा, चित्रकूट और जबलपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कई यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी।
रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास अत्यधिक भीड़ को कारण बताया है। साथ ही, यातायात व्यवस्था खराब होने का हवाला देकर ट्रेनों को निरस्त करने की बात कही। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन की चर्चा रही। हालांकि, प्रदर्शन के कारण ट्रेनों के निरस्त होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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मानिकपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12447) शाम 07:35 बजे रद हुई। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस (12189) रात 11:52 बजे निरस्त की गई।
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अचानक ट्रेनें रद होने से पहले से टिकट बुक करा चुके यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई। बांदा और चित्रकूट क्षेत्र के लिए संपर्क क्रांति एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। जबलपुर से आने वाले यात्रियों को भी महाकौशल एक्सप्रेस के निरस्त होने से दिक्कत हुई।
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