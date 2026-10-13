Banda News: पीएम किसान के लंबित मामलों का निस्तारण 31 तक

दो अक्तूबर से शुरू अभियान में पात्र किसानों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।उप कृषि निदेशक डॉ. एकेएस यादव ने बताया कि अभियान के तहत छूटे किसानों का भूलेख अंकन, लंबित ई-केवाईसी और बैंक खातों को एनपीसीआई से लिंक कराने के साथ आधार सीडिंग का काम किया जा रहा है। कृषि विभाग के कर्मचारी ग्रामवार लंबित प्रकरणों की सूची के आधार पर घर-घर जाकर जांच कर रहे हैं।समस्या के कारणों का पता लगाकर किसानों का डाटा भी अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने लंबित प्रकरणों का समय रहते निस्तारण कराएं। (संवाद)