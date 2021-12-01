Banda News: विसर्जन मार्ग की मरम्मत शुरू

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रास्ता खराब मिलने पर अधिकारियों ने मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है। निरीक्षण के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष शिव प्रसाद (शिवा), नगर अध्यक्ष विजय यादव, उपाध्यक्ष रामजस निषाद और श्री हनुमान भक्ति मंडल के पदाधिकारियों ने रास्ते की समस्या बताई।उन्होंने कहा कि सड़क खराब होने से बड़ी प्रतिमाओं को ले जाने में श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। इस पर अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मरम्मत शुरू होने पर व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने खुशी जताई। (संवाद)