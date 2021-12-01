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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Repair work on the immersion route begins

Banda News: विसर्जन मार्ग की मरम्मत शुरू

Mon, 19 Oct 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 19 Oct 2026 12:00 AM IST
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Repair work on the immersion route begins
बदौसा । मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए शनिवार को अतर्रा तहसीलदार और बदौसा थाना प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने विसर्जन मार्ग का निरीक्षण किया।
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रास्ता खराब मिलने पर अधिकारियों ने मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है। निरीक्षण के दौरान भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष शिव प्रसाद (शिवा), नगर अध्यक्ष विजय यादव, उपाध्यक्ष रामजस निषाद और श्री हनुमान भक्ति मंडल के पदाधिकारियों ने रास्ते की समस्या बताई।
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उन्होंने कहा कि सड़क खराब होने से बड़ी प्रतिमाओं को ले जाने में श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। इस पर अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मरम्मत शुरू होने पर व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने खुशी जताई। (संवाद)
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