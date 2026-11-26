विज्ञापन

समीक्षा में सात बूथों पर फार्म-6 की संख्या शून्य पाई गई। बीएलओ नेहा मिश्रा ने एक भी फार्म जमा नहीं किया, जबकि संतोष कुमार गुप्ता ने केवल दो फार्म दिए। सात अन्य कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद मिले और उनके स्तर से कोई काम नहीं हुआ।इनमें सुपरवाइजर और लेखपाल शामिल हैं। एसडीएम ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और बीएलओ को नियमित रूप से क्षेत्र में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। पात्र मतदाताओं से आवेदन लेने और उनकी समय पर फीडिंग सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। (ब्यूरो)