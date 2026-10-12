फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Ramlila begins in Tindwari; 'Ram Kaleva' enacted in Atarra.

Banda News: तिंदवारी में रामलीला शुरू, अतर्रा में राम कलेवा का मंचन

Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 12 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Ramlila begins in Tindwari; 'Ram Kaleva' enacted in Atarra.
तिंदवारी/अतर्रा। तिंदवारी में श्रीगणेश पूजन के साथ 11 दिवसीय रामलीला महोत्सव का शुभारंभ हुआ।
विज्ञापन

अतर्रा के रघुनाथ भवन में रामलीला के छठवें दिन राम कलेवा और माता सीता की विदाई का मंचन किया गया। तिंदवारी में श्रीराम जन्मोत्सव पर ढोल-नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूम उठे।
तिंदवारी में रविवार देर रात श्री रामलीला कमेटी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीगणेश पूजन कर महोत्सव की शुरुआत की। मंच पर श्रीराम जन्म का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष अनिल लखेरा, प्रबंधक हरवंश श्रीवास्तव, महामंत्री अरविंद गुप्त सहित पदाधिकारी और रामभक्त मौजूद रहे।
विज्ञापन

अतर्रा के रघुनाथ भवन में श्रीरामचरितमानस समाज के तत्वावधान में राम कलेवा के बाद माता सीता की विदाई का मंचन हुआ। विवाह की रस्मों और मंगलगीतों के बीच राजा जनक और माता सुनैना का पुत्री से बिछड़ने का प्रसंग प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। सीता को श्रीराम के साथ अयोध्या विदा होते देख श्रद्धालु भावुक हो गए। रामलीला के महंत ताराचंद्र तिवारी सहित कमेटी पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed