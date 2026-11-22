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स्टॉक का पॉस मशीन और मौके पर उपलब्ध खाद से मिलान किया गया। ओवररेटिंग की भी जांच हुई। कार्रवाई की भनक लगते ही चार दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से भाग गए। वहीं, दो दुकानों पर स्टॉक और रेट बोर्ड नहीं मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई। पांच उर्वरकों के नमूने भी लिए गए।जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कालिंजर स्थित किसान घर खाद एवं बीज भंडार की जांच की गई। पॉस मशीन के अनुसार स्टॉक सही मिला। नीलकंठ ट्रेडर्स कालिंजर पर स्टॉक के अनुसार 2.2 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध मिली।हालांकि, दुकानदार ने बाहर स्टॉक और रेट बोर्ड नहीं लगा रखा था। इससे किसानों को दुकान पर खाद की उपलब्धता की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस पर खाद की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।नरैनी क्षेत्र के परसिद्धपुर स्थित चिंतामणि ट्रेडर्स पर छापे में स्टॉक के अनुसार डीएपी नहीं मिली। हालांकि, एनपीके और एसएसपी समेत अन्य उर्वरकों का स्टॉक सही पाया गया। दुकानों से लिए गए पांच नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रविवार को जनपद में 16,166 मीट्रिक टन यूरिया, 2,838 मीट्रिक टन डीएपी और 2,675 मीट्रिक टन एनपीके खाद उपलब्ध है। इसका वितरण निजी एवं सहकारिता क्षेत्र के विक्रेताओं के माध्यम से कराया जा रहा है।जांच के दौरान एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप कल्याणपुर कालिंजर, पटेल बीज भंडार बघेलाबारी, माही इंटरप्राइजेज बघेलाबारी और शिवहरे खाद बीज भंडार कोलउहा के संचालक दुकानें बंद कर मौके से गायब मिले। इन चारों विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बिक्री प्रतिबंधित करने के साथ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।600 बोरी यूरिया मिली, पॉस मशीन में 284 दर्जसदर तहसील क्षेत्र में तहसीलदार ललित कुमार पांडेय ने उमा खाद भंडार और मोहनी एग्रो एजेंसी बांदा की जांच की। दोनों दुकानों पर स्टॉक और रेट बोर्ड नहीं मिले। उमा खाद भंडार में पॉस मशीन के अनुसार 284 बोरी यूरिया दर्ज थी। वहीं मौके पर 600 बोरी मिली।विक्रेता ने बताया कि शेष यूरिया एक दिन पहले प्राप्त हुई है और उसका स्टॉक पॉस मशीन में दर्ज नहीं हो पाया है। इसके समर्थन में दुकानदार ने बिल भी प्रस्तुत किया। नियमों का पालन नहीं करने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई और कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की। जांच के दौरान किसानों से ओवररेटिंग के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की।