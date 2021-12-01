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Banda News: मेहंदी में प्रतिभा सोनी, पोस्टर में बेबो अव्वल

Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:34 AM IST
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Pratibha Soni tops in Mehendi; Bebo excels in poster making.
बांदा। नवरात्र पर बीती शाम मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रतिभागियों ने मां अंबे की आकर्षक आकृतियां उभारीं। मेहंदी में प्रतिभा सोनी और पोस्टर में बेबो अव्वल रहीं।
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प्रभुता फाउंडेशन द्वारा डीएवी कालेज रोड पर आयोजित मेहंदी व आर्ट प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा बालिकाओं और युवतियों ने प्रतिभाग किया। मां अबे थीम पर मेहंदी की डिजाइनें और रंगीन पोस्टर बनाए। मेहंदी में प्रतिभा सोनी प्रथम रहीं। आकांक्षा रैकवार द्वितीय और नंदनी सोनी को तृतीय स्थान मिला। पोस्टर में बेबो सोनी अव्वल रहीं। निर्णायकों में नटराज संस्थान की संध्या दीक्षित, शिल्पी साहू, अंजू शर्मा रहीं। संचालन प्रभुता फाउंडेशन सचिव रजनी गुप्ता ने किया।
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प्रतिभागी बालिकाओं में मेंहदी में साक्षी रैकवार, परी साहू, आस्था शर्मा और आर्ट प्रतियोगिता में अनन्या साहू, प्रतिभा साहू, शगुन सोनी, राशि आदि शामिल रहीं। उपस्थित अतिथियों में अरुण निगम, नवीन निगम, प्रियंका, प्रेमा साहू, नीरज निगम आदि रहे। (संवाद)
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