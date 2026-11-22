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रविवार को कई बूथों के निरीक्षण में नाम जुड़वाने के लिए लोगों की संख्या कम मिली। बीएसए ने बीएलओ सामग्री नहीं लेने पर पांच शिक्षकों और शिक्षामित्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।रविवार को विशेष अभियान दिवस पर जिलाधिकारी अमित आसेरी ने तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय क्वेटरा डेरा पैलानी और उच्च प्राथमिक विद्यालय पैलानी के बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से विधानसभा की सूची का मिलान कर छूटे पात्र लोगों को चिह्नित कराने में बीएलओ का सहयोग करने के निर्देश दिए।बीएसए अव्यक्त राम तिवारी ने बीएलओ सामग्री नहीं लेने पर पांच शिक्षकों और शिक्षामित्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इनमें बड़ोखर खुर्द ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मवई बुजुर्ग-1 की शिक्षामित्र कुसमा देवी, उच्च प्राथमिक विद्यालय की अनुदेशक सुनैना, उच्च प्राथमिक विद्यालय गुरेह की सहायक अध्यापक सुनीता गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय ददरिया की सहायक अध्यापक रिचा पांडेय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जारी-2 की सहायक अध्यापक ज्योत्सना गुप्ता शामिल हैं।कई बूथों पर फार्म-6 कम जमा होने पर नाराजगीबांदा। शहर के प्राथमिक विद्यालय अलीगंज, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, खानकाह इंटर कॉलेज, डीएवी कॉलेज और उच्च प्राथमिक विद्यालय बारादरी समेत कई बूथों का तहसीलदार बांदा ललित पांडेय ने निरीक्षण किया। फार्म-6 कम जमा होने पर ने नाराजगी जताई। प्रत्येक बीएलओ को कम से कम 10 मतदाताओं के नाम जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाकर छूटे मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।