Banda News: छत टपकने से पंचायत चुनाव के प्रपत्र भीगे
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:36 PM IST
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बांदा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच विकास भवन में रखे चुनाव संबंधी प्रपत्रों की देखरेख में लापरवाही सामने आई है।
परिसर के एक कमरे में रखे ये प्रपत्र छत से पानी टपकने के कारण भीग गए। समय पर सुरक्षित स्थान पर न पहुंचाए जाने से काफी अभिलेख खराब हो गए।
जानकारी मिलने पर कर्मचारियों ने कमरे का ताला खोला। उन्होंने अभिलेख बाहर निकाले और छंटाई शुरू की। बरसात के दौरान कमरे की छत से लगातार पानी टपकता रहा था। इससे कई प्रपत्र गीले हो गए और कुछ खराब भी हो गए।
फिलहाल गीले प्रपत्रों को सुखाने के लिए कैंटीन के पास खुले में रखा गया है। विकास भवन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में हुई इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी अब खराब हुए प्रपत्रों को सुरक्षित करने में लगे हैं।
वर्जन
सीडीओ अजय कुमार पांडेय ने बताया कि सभी प्रपत्र सुरक्षित हैं। बारिश के दौरान नमी आने से कुछ प्रपत्र गीले हो गए थे। उन्हें धूप में रखकर सुखा लिया गया है।
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परिसर के एक कमरे में रखे ये प्रपत्र छत से पानी टपकने के कारण भीग गए। समय पर सुरक्षित स्थान पर न पहुंचाए जाने से काफी अभिलेख खराब हो गए।
जानकारी मिलने पर कर्मचारियों ने कमरे का ताला खोला। उन्होंने अभिलेख बाहर निकाले और छंटाई शुरू की। बरसात के दौरान कमरे की छत से लगातार पानी टपकता रहा था। इससे कई प्रपत्र गीले हो गए और कुछ खराब भी हो गए।
फिलहाल गीले प्रपत्रों को सुखाने के लिए कैंटीन के पास खुले में रखा गया है। विकास भवन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी परिसर में हुई इस लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी अब खराब हुए प्रपत्रों को सुरक्षित करने में लगे हैं।
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सीडीओ अजय कुमार पांडेय ने बताया कि सभी प्रपत्र सुरक्षित हैं। बारिश के दौरान नमी आने से कुछ प्रपत्र गीले हो गए थे। उन्हें धूप में रखकर सुखा लिया गया है।
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