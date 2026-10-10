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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Only brother of four sisters dies after drowning in a drain

Banda News: नाले में डूबने से चार बहनों के इकलौते भाई की मौत

Sat, 10 Oct 2026 11:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:47 PM IST
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Only brother of four sisters dies after drowning in a drain
फोटो -1- शिवा। फाइल
तिंदवारी। खौंड़ा गांव में शनिवार सुबह नाले में डूबने से 11 वर्षीय शिवा की मौत हो गई। वह घर के नजदीक खेल रहा था। बालक चार बहनों में अकेला था। बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
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गांव निवासी रामराज प्रजापति का बेटा शिवा शनिवार सुबह घर के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक नाले में गिर गया। काफी देर तक उसके घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने उसकी तलाश की। अन्य बच्चों शिवा के नाले में गिरने की जानकारी दी। उसे बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित कर दिया। पिता ने बताया कि शिवा कक्षा तीन का छात्र था। चार बहनों के बीच वह था। मां कविता और अन्य घरवाले बदहवास हैं। संवाद
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