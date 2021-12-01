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Banda News: जलभराव की समस्या पर अधिकारियों ने किया निरीक्षण

Thu, 15 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Thu, 15 Oct 2026 12:02 AM IST
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Officials inspected the waterlogging issue.
बांदा। कमासिन कस्बे के पश्चिम थोक में पेट्रोल पंप से पन्नाह से मरका रोड तक लगभग एक हजार बीघा कृषि भूमि में जलभराव की गंभीर समस्या है।
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बुधवार को बबेरू के सपा विधायक विशंभर यादव ने केन कैनाल के अधिकारियों को बुलाकर किसानों की समस्याएं को दिखाया। अधिकारियों ने जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया।

किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। छेदीलाल गुप्ता, अखिलेश पाल, अमित यादव, अभिषेक वर्मा, ब्रजेन्द्र पाल, मुखिया यादव, कमल पाल आदि किसान मौजूद रहे।
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