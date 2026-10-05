Banda News: पूर्व प्राचार्य को प्राधिकार नियंत्रक बनाने की चर्चा पर आपत्ति

विज्ञापन

छात्र प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को संबोधित पत्र डीएम के माध्यम से भेजकर निष्पक्ष व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की है। छात्रों ने पत्र में आरोप लगाया गया है कि पूर्व प्राचार्य के कार्यकाल में छात्र-छात्राओं से ओ-लेवल कंप्यूटर पाठ्यक्रम के नाम पर प्रति छात्र 1,440 रुपये लिए गए थे। आरोप है कि न तो कक्षाएं संचालित की गईं और न ही विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र दिए गए।वहीं, सेवानिवृत्ति के बाद भी पूर्व प्राचार्य द्वारा प्राचार्य आवास खाली न किए जाने का आरोप लगाया गया। कहा कि अगर प्राधिकार नियंत्रक की नियुक्ति आवश्यक हो तो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा निष्पक्ष वरिष्ठ शिक्षाविद को जिम्मेदारी सौंपी जाए। (संवाद)