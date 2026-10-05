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Banda News: कच्ची दीवार ढही, भाई-बहन दबे

Mon, 05 Oct 2026 11:23 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:23 PM IST
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Mud wall collapses; siblings trapped underneath.
तिंदवारी। थानाक्षेत्र के गांव परसौंड़ा में बारिश और जलभराव से कच्चे मकान की बाहरी दीवार सोमवर को ढह गई।
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हादसे के समय हैंडपंप से पानी भर रही 14 वर्षीय काजल यादव और उसका तीन वर्षीय भाई चुन्नू पुत्र भोला यादव मलबे में दब कर घायल गए। परिजन और ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला। उन्हें पीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार काजल के बाएं कंधे और चुन्नू की छाती में मामूली चोटें आई हैं।
वहीं, परसौंड़ा गांव निवासी लाजवंती पत्नी आशीष घर के बाहर बैठी हुई थीं, अचानक कच्ची दीवार उनके ऊपर गिर गई। इससे वह मलबे में दबकर घायल हो गईं। (संवाद)
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