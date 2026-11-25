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बांदा। गांव के तालाब के पास बाइक रोककर युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर जसपुरा थाना पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नांदादेव गांव निवासी अयोध्या प्रजापति ने बताया कि 23 नवंबर की दोपहर करीब 12 बजे वह गांव की चक्की से आटा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी तालाब के पास गांव निवासी लूसी मिल गया। आरोप है कि उसने बाइक रोककर पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर आरोपी ने लाठी से हमला कर दिया। लोगों को आता देख आरोपी धमकी देकर भाग निकला।