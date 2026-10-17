Banda News: जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए सौंपा ज्ञापन

उन्होंने कस्बे की प्रमुख सड़कों का निर्माण कराने की मांग की। बताया कि बस्ती के बीच से दांदो रोड को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर है। गड्ढे होने से राहगीरों, व्यापारियों, ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं को आवागमन में परेशानी होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सड़क निर्माण के लिए पहल करने का आश्वासन दिया।इसके साथ ही कमासिन-दांदो तिराहे से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तक जर्जर सड़क का मुद्दा भी उठाया। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने विभाग के अधिशासी अभियंता से फोन पर बात कर सड़क का प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने को कहा। (संवाद)