Banda News: संतान न होने से विवाहिता ने लगाया फंदा, मौत

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पति ने बताया कि कई वर्षों से संतान न होने के कारण पत्नी तनाव में रहती थी। हाल ही में पति कानपुर से उसका इलाज कराकर लौटा था। घटना के समय सास-ससुर खेत में थे और पति के दोनों भाई घर से बाहर थे।पैलानी थाना क्षेत्र के गड़ोला गांव निवासी कुलदीप गुप्ता की शादी वर्ष 2022 में शालू गुप्ता (31) से हुई थी। पति ने बताया कि दंपती को संतान नहीं हो रही थी। इसको लेकर शालू परेशान रहती थी। उसका इलाज कराया जा रहा था। बीते दिनों भी वह पत्नी को कानपुर से इलाज कराकर लाया था।रविवार दोपहर करीब तीन बजे शालू घर के अंदर बने बाथरूम में चली गई। वहां हैंगर टांगने के लिए लगे हुक में साड़ी का फंदा बनाकर जान दे दी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों ने सीढ़ी लगाकर अंदर देखा तो शालू फंदे से लटकी मिली।घटना के समय शालू के देवर प्रदीप गुप्ता और संदीप गुप्ता घर पर नहीं थे। दोनों बाहर रहकर बाजार में पानीपुरी का कारोबार करते हैं। सास सुशीला और ससुर राम प्रताप खेतों में भैंस चराने गए थे। घर पर दो छोटी बहनें थीं, जो मोबाइल देख रही थीं।सूचना पर पैलानी थानाध्यक्ष राममोहन राय पुलिस और फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।