फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Kapil, Sanjay, and Uday trounced their rivals.

Banda News: कपिल, संजय और उदय ने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाई

Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Kapil, Sanjay, and Uday trounced their rivals.
बांदा। विकास खंड कमासिन की ग्राम पंचायत परसौली में रविवार को पारंपरिक दंगल प्रतियोगिता हुई। कपिल, संजय, उदय और राजकिशोर ने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाकर विजेता का खिताब जीता। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग ने फीता काटकर और बजरंगबली के ध्वज का पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया।
विज्ञापन

दंगल में कई जनपदों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। बेहतरीन दांव पेंच और कुशल तकनीक से प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी दी। कपिल गोधनी ने शिवमंगल बड़ी बड़ोखर को हराया, जबकि सतना के संजय ने छोट्टन गोधनी को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। मऊ के उदय टिटिहरा ने गोलू बनारस को चारों खाने चित किया। बांदा के राजकिशोर ने सतना के केशव को पटखनी देकर जीत दर्ज की। बांदा के महेश और वाराणसी के छोटू के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। दिल्ली के दुर्गेश और कालिंजर के शत्रुघ्न के बीच भी रोमांचक कुश्ती हुई। विशिष्ट अतिथि पूर्व सीबीआई अधिकारी अनिल यादव ने कहा कि पारंपरिक कुश्ती भारतीय संस्कृति और ग्रामीण खेल परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर है। आत्माराम यादव सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों और क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed