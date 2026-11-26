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सामूहिक विवाह समारोह में इस बार पहाड़ी ब्लॉक से सबसे अधिक 100 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। कर्वी ब्लॉक से 52, रामनगर से दो, नगर पालिका कर्वी से 11 और नगर पंचायत मानिकपुर से एक जोड़े ने सात फेरे लिए।समारोह में सीडीओ डीपी पाल, पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल, भैरों प्रसाद मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, जिला कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल और ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी ने नवदंपतियों को सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया।जिला समाज कल्याण अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा 21 हजार रुपये की कीमत का घरेलू सामान दिया जाता है। (संवाद)