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अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/एफटीसी (न्यू) चित्रकूट की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला राजापुर थाना क्षेत्र का है।पुलिस के अनुसार, 29 अप्रैल 2015 की शाम करीब 5:15 बजे बिजली प्रवर्तन की चेकिंग टीम गांव बिहरवा पहुंची थी। यहां इंडस पावर कंपनी के टावर को पास के अस्पताल में लगे ट्रांसफार्मर से दो पीले तार जोड़कर बिजली दी जा रही थी।जांच के दौरान टेस्टर में 32 एम्पियर करंट मिला। टीम ने तार काटकर नमूना सील कर दिया। इसके बाद अवर अभियंता (अब मृतक) ने चित्रकूट के चितरा गोकुल निवासी वेद शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने तत्कालीन विवेचक निरीक्षक शेषमणि त्रिपाठी और चेकिंग टीम के सदस्य उपनिरीक्षक श्याम कुमार पाल को गवाह के रूप में पेश किया। हालांकि जिरह के दौरान अभियोजन का मामला कमजोर पड़ गया।बचाव पक्ष ने दलील दी कि वेद टावर के मालिक नहीं, बल्कि टेक्नीशियन थे। उनका काम टावर की खराबी ठीक करना था। अभियोजन टावर के स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज भी पेश नहीं कर सका।अदालत ने पाया कि विवेचक ने टावर वाली जमीन के मालिक का बयान तक दर्ज नहीं किया था। टावर किसके नाम पर था, इसकी जानकारी विवेचक को भी नहीं थी। इतना ही नहीं, कथित रूप से काटा गया तार भी अदालत में पेश नहीं किया गया। दोनों गवाहों ने स्वीकार किया कि वेद को केवल लोगों के बताने पर आरोपी बनाया गया था।वहीं बचाव पक्ष ने एनओसी, बिजली बिल, आईडी कार्ड और टेक्नीशियन प्रमाण पत्र पेश किए। इन दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि घटना के दिन वेद वहां टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत थे।अदालत ने कहा कि केवल बोर्ड और अनुमान के आधार पर किसी को बिजली चोर नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन आरोप साबित करने में नाकाम रहा। इसके बाद अदालत ने वेद शुक्ला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, विभाग बकाया राजस्व की वसूली के लिए स्वतंत्र होगा।