Banda News: विधायक अब्बास अंसारी मामले में सुनवाई आज

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पिछली तारीख में शोकावकाश होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस तारीख में जगमोहन की ओर से दाखिल किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र में सुनवाई हो सकती है।10 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में तत्कालीन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छापा मारा था। इसमें अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत तत्कालीन जेल अधीक्षक के कक्ष में मिली थीं। जांच में सामने आया था कि वह नियमों के विपरीत लंबे समय तक जेल परिसर में मौजूद रहीं थीं।मामले में चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में विधायक अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी निकहत, चालक न्याज, तत्कालीन जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर चंद्रकला, जेल कैंटीन संचालक नवनीत सचान, सपा महामंत्री फराज खान समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।शासन स्तर से गठित विशेष जांच दल ने मामले की जांच कराई थी। अब यह मामला बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने अब इस मामले की तारीख 15 अक्तूबर निर्धारित की है। (संवाद)