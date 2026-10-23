Banda News: स्नातक एमएलसी चुनाव में पिछड़ गई आधी आबादी

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जिले में 14052 पुरुष मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 6617 ने वोट डाले। इस तरह पुरुषों का मतदान प्रतिशत 47.09 रहा। वहीं, 5742 महिला मतदाताओं में से 1909 ने मतदान किया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 33.25 रहा। जिले में सबसे अधिक 60 प्रतिशत मतदान पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज मटौंध के बूथ संख्या 175 पर हुआ। क्षेत्र पंचायत कार्यालय महुआ के प्रमुख कक्ष स्थित बूथ संख्या 186 पर 59.62 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।सबसे कम 32.95 प्रतिशत मतदान पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज बांदा के पूर्वी भाग-3 स्थित बूथ संख्या 178 पर हुआ। तिंदवारी के बूथ संख्या 173अ पर 35.21 प्रतिशत मतदान हुआ।