Banda News: भूमिगत हुआ पूर्व हिस्ट्रीशीटर शेरा, सात ठिकानों पर छापा

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उधर, भूमिगत हुआ हत्यारोपी शेरा उर्फ ओमकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश तेज कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए नंदवारा और आसपास के गांवों के अलावा सीमावर्ती मध्य प्रदेश में सात संभावित ठिकानों पर छापामारी की, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका।इस कांड में पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पांचों आरोपी फिलहाल जेल में हैं, जबकि चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इनमें पूर्व मंत्री के पुत्र व पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र पाल वर्मा, पूर्व हिस्ट्रीशीटर शेरा उर्फ ओमकार और दो महिलाएं शामिल हैं। इस मामले में पूर्व हिस्ट्रीशीटर की भूमिका पुलिस को लगभग स्पष्ट हो चुकी है।हत्या में उसकी भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। उधर, विवेचक ने शेष हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट तामील करा लिया है। जांच टीम ने सीमावर्ती मध्य प्रदेश में भी सात ठिकानों पर छापामारी की, लेकिन शेरा का कोई पता नहीं चल सका।सीओ सिटी एवं एसआईटी प्रमुख सौरभ सिंह ने बताया कि हत्यारोपी भूमिगत हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस आसपास के गांवों के साथ मध्य प्रदेश तक दबिश दे चुकी है। जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।