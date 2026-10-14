Banda News: बाइक निकालने में दो पक्षों में मारपीट, पांच घायल

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इससे दूसरे पक्ष के चार-पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल लाकर उनका मेडिकल कराया है। घायलों की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है।गिरवां थाना क्षेत्र के गांव बरसड़ा बुजुर्ग निवासी शांति (23) ने बताया कि उनका चचेरा भाई दिलीप (35) परिवहन निगम में चालक है। वह ड्यूटी पर जाने के लिए मंगलवार को देर शाम अपनी बाइक घर से निकाल रहा था। इस दौरान उसकी बाइक घर के दरवाजे के पास खड़ी पड़ोसी कुट्टू की बाइक से टकरा गई। इस पर कुट्टू से दिलीप की कहासुनी हो गई।आरोप है कि पड़ोसी कुट्टू, चुन्नू, लक्ष्मी, पूजन व लक्कू ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पड़ोसी अपनी छत में चढ़ गए वहां से ईंट-पत्थर फेंकने लगे। इससे उनके परिवार के शांति, दिलीप, चुन्नी (54), मुन्नी (56), व महेश प्रसाद (60) गंभीर घायल हो गए। घायलों ने डायल-112 में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है।महेश प्रसाद की ओर से गिरवां थाने में तहरीर दी है। गिरवां थाना इंस्पेक्टर सुरेश सैनी ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ है। एक पक्ष की तहरीर पर मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। घटना की जांच की जा रही है।