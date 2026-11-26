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जिला कृषि अधिकारी राम किशोर वर्मा ने बताया कि छापा के दौरान तीन बोरी डीएपी मिली थी। पूछताछ में डॉक्टर ने बताया कि मकान मालिक बंधु गौतम और सीपू तिवारी अपने तीन अन्य साथियों के साथ खाद लाकर यहां रखते और बेचते हैं। विज्ञापन

उन्होंने ने डॉक्टर, मकान मालिक और सीपू तिवारी समेत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब खाद की आपूर्ति के स्रोत और इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जाएगा। (संवाद) जिला कृषि अधिकारी राम किशोर वर्मा ने बताया कि छापा के दौरान तीन बोरी डीएपी मिली थी। पूछताछ में डॉक्टर ने बताया कि मकान मालिक बंधु गौतम और सीपू तिवारी अपने तीन अन्य साथियों के साथ खाद लाकर यहां रखते और बेचते हैं।उन्होंने ने डॉक्टर, मकान मालिक और सीपू तिवारी समेत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब खाद की आपूर्ति के स्रोत और इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जाएगा। (संवाद)

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चित्रकूट। पहाड़ी में थाने के बगल स्थित एक क्लीनिक से नकली खाद बरामद होने के मामले में पुलिस ने तीन नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कृषि विभाग की टीम ने बुधवार को क्लीनिक पर छापा मारकर इफको भारत लिखी डीएपी की तीन बोरियां बरामद की थीं। खाद का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है।