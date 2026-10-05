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Banda News: छात्रा ने की खुदकुशी, पड़ोसी दंपती पर अभद्रता का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 11:22 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:22 PM IST
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Female student commits suicide; neighbor couple accused of indecent behavior.
फोटो-4- मृतका वैष्णवी। फाइल फोटो।
बांदा। बबेरू के एक मोहल्ले में कक्षा 11 की छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन का आरोप है कि पड़ोसी महिला और उसके पति के गाली-गलौज व धमकी दिए जाने से आहत होकर छात्रा ने यह कदम उठाया।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के प्रभाकर नगर निवासी बबलू सोनी ने बताया कि उनकी भतीजी वैष्णवी उर्फ लक्ष्मी (16) रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर में छज्जे के गाटर से दुपट्टे का फंदा लगाकर लटक गई। कुछ देर बाद चाचा डबलू सोनी घर के अंदर पहुंचे तो वैष्णवी को फंदे से लटका देखा।
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बबलू का आरोप है कि एक दिन पहले दरवाजे पर बैठने को लेकर पड़ोसी महिला और उसके पति ने वैष्णवी से गाली-गलौज की थी और धमकी भी दी थी। इससे वह आहत थी। इसी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। वैष्णवी के पिता इंदौर में वाॅचमैन की नौकरी करते हैं। घर में मां शीला रहती हैं। भतीजी तीन बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थी।
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उन्होंने बताया कि कस्बे के ज्वाला प्रसाद शर्मा इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। बबेरू कोतवाल संजय द्विवेदी ने बताया कि परिजन ने लगाए गए आरोपों के संबंध में अभी लिखित शिकायत नहीं दी है। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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