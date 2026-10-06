फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Female attendants will be present on school buses for the safety of female students.

Banda News: स्कूली बस में छात्राओं की सुरक्षा के लिए होंगी महिला परिचालक

Tue, 06 Oct 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Female attendants will be present on school buses for the safety of female students.
बांदा। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने अहम पहल की है। अब छात्राओं को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों में महिला परिचालक की तैनाती अनिवार्य की जाएगी।
विज्ञापन

शासन के निर्देश पर एआरटीओ ने जिले के विद्यालय संचालकों को इसकी जानकारी देकर नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिले में 83 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के आवागमन के लिए 322 वाहन संचालित हो रहे हैं। इसमें बस व मैजिक वाहन शामिल हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों को स्पष्ट किया है कि छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों में महिला परिचालक की व्यवस्था की जाए।
विज्ञापन

महिला परिचालक की व्यवस्था के साथ स्कूल वाहनों के अन्य सुरक्षा मानकों पर भी विभाग की नजर रहेगी। वाहनों की फिटनेस और परमिट दुरुस्त होना जरूरी होगा। चालक और महिला परिचालक का सत्यापन कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

बसों में कैमरे, प्राथमिक उपचार के लिए दवा का इंतजाम और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर से स्कूल संचालकों को इन व्यवस्थाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखकर नियमित रूप से जांचने के लिए भी कहा गया है।
एआरटीओ श्याम लाल ने बताया कि शासन के नए निर्देश सभी विद्यालय संचालकों को बता दिए गए हैं। ऐसे विद्यालय जहां छात्राएं बस, मैजिक से यात्रा करती हैं, उसमें महिला परिचालक की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखी जाए। जांच के दौरान कमी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


हालिया घटनाओं के बाद सुरक्षा पर जोर
छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं को देखते हुए स्कूल वाहनों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में डबल डेकर बस में हाल ही में हुए हादसे के बाद भी परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके तहत स्कूल वाहनों की फिटनेस से लेकर चालक-परिचालक के सत्यापन तक सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इससे बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराने के साथ स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही भी तय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed