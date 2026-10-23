Banda News: खाद के लिए भटक रहे किसान, बी-पैक्स पर ताला

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क्रय-विक्रय केंद्र पर डीएपी का स्टॉक खत्म होने और यूरिया न मिलने से किसान भटक रहे हैं। बी-पैक्स समिति में पर्याप्त खाद होने के बावजूद कर्मचारियों की हड़ताल से वितरण बंद है। शुक्रवार को खाद के लिए किसानों को घंटों इंतजार करने के बाद निराश होकर लौटना पड़ा।अतर्रा के गांव महोतरा निवासी मुंगीलाल, महुई निवासी अशोक कुमार और सेमरिया कुशल निवासी अनिल कुमार ने बताया कि एक केंद्र पर खाद नहीं मिल रही है, जबकि दूसरे पर ताला लटका है। अतर्रा ग्रामीण के सीताराम चौरिहा पुरवा निवासी राम खिलावन दो घंटे इंतजार के बाद बिना खाद लौट गए। महुई निवासी राजकिशोर 25 किलोमीटर दूर से खाद लेने आए थे। उन्हें भी निराशा हाथ लगी।क्रय-विक्रय समिति के सचिव राम सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर शाम तक खाद आने की संभावना है। शनिवार को वितरण किया जाएगा। वहीं बी-पैक्स सचिव रामेंद्र द्विवेदी ने बताया कि समिति में यूरिया की करीब 1150 और डीएपी की 300 बोरियां उपलब्ध हैं।हड़ताल समाप्त होने के बाद ही वितरण हो सकेगा। वहीं नरैनी के क्रय-विक्रय सहकारी समिति में दो दिनों में 250 टोकन धारक किसानों में से केवल 150 को ही खाद मिल सकी, जबकि 100 किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं।बी-पैक्स सहकारी समिति के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। समिति में ताला लटका रहा और खाद वितरण पूरी तरह बंद रहा। खाद के लिए परेशान किसानों को राहत मिलने का इंतजार है।