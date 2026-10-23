फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Farmers scramble for fertilizer; PACS outlets locked

Banda News: खाद के लिए भटक रहे किसान, बी-पैक्स पर ताला

Fri, 23 Oct 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Farmers scramble for fertilizer; PACS outlets locked
फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद
अतर्रानरैनी। रबी की बुआई के बीच खाद की किल्लत ने किसानों के माथे पर बल ला दिया है।
विज्ञापन

क्रय-विक्रय केंद्र पर डीएपी का स्टॉक खत्म होने और यूरिया न मिलने से किसान भटक रहे हैं। बी-पैक्स समिति में पर्याप्त खाद होने के बावजूद कर्मचारियों की हड़ताल से वितरण बंद है। शुक्रवार को खाद के लिए किसानों को घंटों इंतजार करने के बाद निराश होकर लौटना पड़ा।
अतर्रा के गांव महोतरा निवासी मुंगीलाल, महुई निवासी अशोक कुमार और सेमरिया कुशल निवासी अनिल कुमार ने बताया कि एक केंद्र पर खाद नहीं मिल रही है, जबकि दूसरे पर ताला लटका है। अतर्रा ग्रामीण के सीताराम चौरिहा पुरवा निवासी राम खिलावन दो घंटे इंतजार के बाद बिना खाद लौट गए। महुई निवासी राजकिशोर 25 किलोमीटर दूर से खाद लेने आए थे। उन्हें भी निराशा हाथ लगी।
विज्ञापन

क्रय-विक्रय समिति के सचिव राम सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर शाम तक खाद आने की संभावना है। शनिवार को वितरण किया जाएगा। वहीं बी-पैक्स सचिव रामेंद्र द्विवेदी ने बताया कि समिति में यूरिया की करीब 1150 और डीएपी की 300 बोरियां उपलब्ध हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

हड़ताल समाप्त होने के बाद ही वितरण हो सकेगा। वहीं नरैनी के क्रय-विक्रय सहकारी समिति में दो दिनों में 250 टोकन धारक किसानों में से केवल 150 को ही खाद मिल सकी, जबकि 100 किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं।

बी-पैक्स सहकारी समिति के कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। समिति में ताला लटका रहा और खाद वितरण पूरी तरह बंद रहा। खाद के लिए परेशान किसानों को राहत मिलने का इंतजार है।

फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद

फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद

फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद

फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद

फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद

फोटो -6-अतर्रा के बी पैक्स केंद्र पर खाद के लिए भटक रहा किसान। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed