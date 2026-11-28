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क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से नरैनी स्थित राजकुमार इंटर कॉलेज में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसमें प्रदेश और अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग के पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्रों की छायाप्रति और फोटो साथ लाना अनिवार्य है।वहीं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) परिसर बांदा में अप्रेंटिस मेले का आयोजन होगा। इसमें अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीकृत आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। मेले में शकुंतला वर्कशॉप बांदा में वेल्डर, फिटर और कारपेंटर, जीत कंप्यूटर एंड मन्नत डिजिटल स्टूडियो बबेरू में कोपा व आईटी, मौर्या इंटरप्राइजेज बबेरू में फिटर व प्लंबर और मुन्ना डीजे बबेरू में वायरमैन व इलेक्ट्रीशियन के पदों पर चयन किया जाएगा।जिला सेवायोजन अधिकारी मोहित जायसवाल और आईटीआई के प्रधानाचार्य ने इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर पहुंचकर रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।