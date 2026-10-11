Banda News: टायर पंचर होने से नहर में पलटा ई-रिक्शा, चार घायल

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हादसे में चार लोग घायल हो गए। लोगों ने घायलों को पीएचसी तिंदवारी पहुंचाया। यहां से उपचार के बाद दो घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

थाना तिंदवारी क्षेत्र के गांव धौसड़ निवासी हसन शाह ई-रिक्शा में सवारियां बैठाकर तिंदवारी जा आ रहा था। नहर पटरी से निकले मार्ग पर कुछ दूर पहुंचते ही ई-रिक्शा का टायर पंचर हो गया। इससे रिक्शा अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। हादसे में हसन शाह (25), नजरीन (24), रुखसार (25) और जायरा (45) घायल हो गए। (संवाद)

तिंदवारी। धौसड़ से तिंदवारी की ओर आ रहा एक ई-रिक्शा टायर पंचर होने से नहर में पलट गया।