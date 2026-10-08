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Banda News: शराब के नशे में मजदूर को डंडे से पीटा, खाया जहर, मौत

Thu, 08 Oct 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:32 PM IST
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Drunken laborer beaten with a stick, consumed poison, and died
फोटो-5- मृतक राजेंद्र। फाइल फोटो।
-चिल्ला थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना
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-भाई ने डंडे से पीटकर हत्या का लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। शराब पीने में हुए आपसी विवाद के चलते युवक को डंडे से पीट दिया। पिटाई से आहत होकर उसने जहर खा लिया और अचेत होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। एक साथी ने उसके भाई को फोन करके घटना की सूचना दी। भाई ने मौके पर पहुंचकर उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई ने साथी पर मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
चिल्ला थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी राजकुमार ने बताया कि उसका भाई राजेंद्र (27) बुधवार को दोपहर गांव के गच्चू व शिवभवन के साथ शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान उनका आपस में झगड़ा हो गया। इस पर शिवभवन ने उसे डंडे से पीट दिया। इससे आहत होकर उसने जहर खा लिया। गच्चू ने उसे फोन पर सूचना दी, जब राजकुमार मौके पर पहुंचा तो राजेंद्र सड़क पर पड़ा मिला। भाई व अन्य परिजन उसे लेकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां रात में तकरीबन ढाई बजे उसने दम तोड़ दिया।
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भाई ने गांव के शिवभवन पर डंडे से पीटने का आरोप लगाया है। राजेंद्र मजदूरी करता था। घर में पत्नी रानी, एक पुत्र व पुत्री है। राजकुमार ने थाने में शिवभवन के खिलाफ मारपीट करने की तहरीर दी है। चिल्ला थानाध्यक्ष आनंद साहू ने बताया कि नशे में आपसी विवाद हुआ है। विवाद के कारण आरोपी ने डंडा मार दिया था, इससे उसने जहर खा लिया है और मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। अभी किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
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