फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Driver acquitted in 17-year-old road accident case.

Banda News: 17 साल पुराने सड़क हादसे में ड्राइवर बरी

Tue, 06 Oct 2026 11:21 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Driver acquitted in 17-year-old road accident case.
बांदा। करीब 17 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रवीण कुमार सिंह द्वितीय ने अपील स्वीकार करते हुए चालक अय्याज अहमद को बरी कर दिया। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) बांदा के 4 फरवरी 2025 के फैसले को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

मामला 21 जुलाई 2009 का है। कानपुर देहात निवासी परशुराम अपनी मां राजेश्वरी देवी और अन्य रिश्तेदारों के साथ ट्रक से चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे। तिंदवारी-बांदा के बीच ग्राम सिमरी के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनके ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में राजेश्वरी देवी की मौत हो गई।
विज्ञापन

घटना की रिपोर्ट थाना तिंदवारी में अज्ञात चालक के खिलाफ दर्ज हुई थी। विवेचना में फतेहपुर निवासी अय्याज अहमद पुत्र बशीर अहमद को चालक बताया गया। सीजेएम ने 4 फरवरी 2025 को अय्याज को धारा 304ए में दो वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 279 में छह माह कारावास व एक हजार रुपये और धारा 337 में छह माह कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अय्याज ने सत्र न्यायालय में आपराधिक अपील दाखिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ अपराध संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मामले के एकमात्र गवाह प्रहलाद ने जिरह में कहा कि उसे दुर्घटना करने वाले वाहन का नंबर और चालक का नाम याद नहीं है।अदालत ने अय्याज अहमद को तीनों धाराओं में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed