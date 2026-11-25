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मोहल्ला निवासी मोहन वर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह घरेलू काम को लेकर उन्होंने बेटे छोटू वर्मा (22) को डांट दिया था। इसके बाद वह पत्नी और बेटी समेत परिजन के साथ धान की कटाई करने खेत चले गए। छोटू घर पर अकेला था। दोपहर में उसने कमरे में रस्सी से फंदा लगा लिया। बहन काजल घर पहुंची तो घटना की जानकारी हुई।थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि युवक ने परिजन की डांट के बाद आत्महत्या की है। वह एक साल पहले सूरत से लौटा था और खेती में पिता का हाथ बंटाता था।