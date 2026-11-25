Banda News: माता-पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने फंदा लगाकर दी जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:37 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:37 PM IST
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अतर्रा। बिसंडा थाना क्षेत्र के दसवथ थोक मोहल्ले में माता-पिता की डांट से क्षुब्ध युवक ने बुधवार दोपहर घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोपहर तीन बजे घर लौटी बहन ने शव फंदे पर लटका देखा तो चीख-पुकार मच गई।
मोहल्ला निवासी मोहन वर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह घरेलू काम को लेकर उन्होंने बेटे छोटू वर्मा (22) को डांट दिया था। इसके बाद वह पत्नी और बेटी समेत परिजन के साथ धान की कटाई करने खेत चले गए। छोटू घर पर अकेला था। दोपहर में उसने कमरे में रस्सी से फंदा लगा लिया। बहन काजल घर पहुंची तो घटना की जानकारी हुई।
थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि युवक ने परिजन की डांट के बाद आत्महत्या की है। वह एक साल पहले सूरत से लौटा था और खेती में पिता का हाथ बंटाता था।
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मोहल्ला निवासी मोहन वर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह घरेलू काम को लेकर उन्होंने बेटे छोटू वर्मा (22) को डांट दिया था। इसके बाद वह पत्नी और बेटी समेत परिजन के साथ धान की कटाई करने खेत चले गए। छोटू घर पर अकेला था। दोपहर में उसने कमरे में रस्सी से फंदा लगा लिया। बहन काजल घर पहुंची तो घटना की जानकारी हुई।
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थाना प्रभारी अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि युवक ने परिजन की डांट के बाद आत्महत्या की है। वह एक साल पहले सूरत से लौटा था और खेती में पिता का हाथ बंटाता था।
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