फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Details of centers for the board examination have been sent.

Banda News: बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों का ब्योरा भेजा

Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Details of centers for the board examination have been sent.
बांदा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा-2027 की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए जिले से 175 विद्यालयों का ऑनलाइन ब्योरा भेजा गया है। बोर्ड इन केंद्रों की छंटनी करके वापस जनपद में भेजेगा, जिसके बाद अंतिम निर्धारण होगा।
विज्ञापन


यह प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है। भेजे गए ब्योरे में विद्यालय भवन की स्थिति और सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता शामिल है। इसमें बालक-बालिका शौचालय, पेयजल सुविधा और सिटिंग प्लान का विवरण भी है।
विज्ञापन

विद्यालय की छात्र क्षमता और उसकी दूरी जैसी जानकारी भी दी गई है। शुरुआती चरण में ऑनलाइन ब्योरा शामिल होने से केंद्र निर्धारण प्रक्रिया में तेजी आई है। जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन ब्योरा दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

भेजे गए 175 विद्यालयों में से मानक पर खरे न उतरने वाले विद्यालयों को सूची से बाहर किया जाएगा। केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं जांची जाएंगी। पेयजल और सिटिंग प्लान भी महत्वपूर्ण मानकों में से हैं। हाईस्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर भी कई विद्यालयों को सूची से बाहर किया जाएगा। इस तरह, केंद्रों की संख्या को परीक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed