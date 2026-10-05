Banda News: बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्रों का ब्योरा भेजा

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यह प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है। भेजे गए ब्योरे में विद्यालय भवन की स्थिति और सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता शामिल है। इसमें बालक-बालिका शौचालय, पेयजल सुविधा और सिटिंग प्लान का विवरण भी है।विद्यालय की छात्र क्षमता और उसकी दूरी जैसी जानकारी भी दी गई है। शुरुआती चरण में ऑनलाइन ब्योरा शामिल होने से केंद्र निर्धारण प्रक्रिया में तेजी आई है। जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि विद्यालयों की ओर से ऑनलाइन ब्योरा दिया गया है।भेजे गए 175 विद्यालयों में से मानक पर खरे न उतरने वाले विद्यालयों को सूची से बाहर किया जाएगा। केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और पर्याप्त शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं जांची जाएंगी। पेयजल और सिटिंग प्लान भी महत्वपूर्ण मानकों में से हैं। हाईस्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर भी कई विद्यालयों को सूची से बाहर किया जाएगा। इस तरह, केंद्रों की संख्या को परीक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।