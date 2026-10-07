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Banda News: एक और मरीज में डेंगू बुखार की पुष्टि

Wed, 07 Oct 2026 11:25 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:25 PM IST
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Dengue fever confirmed in another patient.
बांदा। जिले में वायरल के साथ डेंगू के केस भी बढ़ रहे हैं। अस्पताल की पैथोलॉजी जांच में एक और मरीज में डेंगू जांच की पुष्टि की गई है। अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 30 पहुंच गई है।
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जिला अस्पताल की ओपीडी में बुखार पीड़ित गांव ओरन निवासी 31 वर्षीय युवक की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। पैथोलॉजी में 15 बुखार पीड़ितों के सैंपल लगाए थे। पैथोलॉजी में इन दिनों प्रतिदिन 350 से 400 मरीज जांच के लिए आ रहे हैं।
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