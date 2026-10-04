Banda News: शराब बंदी की मांग, नौ को बबेरू में प्रदर्शन

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यह जानकारी संगठन की ओर से मीडिया को दी गई। जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी पटेल ने आरोप लगाया कि कई गांवों में शराब ठेकों के अलावा किराना दुकानों पर भी अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि जनता की आवाज उठाने के लिए नौ अक्तूबर को प्रदर्शन किया जाएगा।उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से आंदोलन में सहयोग की अपील की। इस मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष जुगल पटेल, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पिंकी प्रजापति, दिव्यांग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बिहारीलाल, भरत लाल यादव, धर्मेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। (संवाद)