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बुधवार शाम को एक सीएनजी ऑटो में फतेहपुर के करियाबाग निवासी शमद (17), उसके पिता समसुद्दीन (42), बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के सिमौनी निवासी इरशाद (40), तिंदवारी क्षेत्र के बेंदा निवासी रामभरोसे (40), समुद्री (30) और परसौड़ा निवासी तेज अली (28) तिंदवारी की ओर आ रहे थे। जैसे ही ऑटो तिंदवारी थाना क्षेत्र के गांव मुंगुस के पास पहुंचा तो सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गया। रफ्तार तेज होने के कारण ऑटो का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे चला गया। हादसा देख लोग वहां पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में लग गए।सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर पीएचसी पहुंचा। प्राथमिक उपचार के बाद इरशाद और रामभरोसे को रेफर किया गया। इरशाद के भाई ने बताया कि इरशाद ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने भी इरशाद को मृत घोषित कर दिया।