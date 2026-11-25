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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव महोखर निवासी सुनील कुमार (35) और कलुआ (40) बाइक से महोखर से चिल्ला की ओर जा रहे थे। शाम को पपरेंदा बस स्टैंड के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सामने जा रही जनकदुलारी (61) और उनके दो वर्षीय पौत्र दिव्यांश से टकरा गई।जनकदुलारी अपने पौत्र के साथ दुकान जा रही थीं। टक्कर लगने से दोनों दूर छिटककर गिर गए। बाइक सवार भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चारों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दिव्यांश को मृत घोषित कर दिया।दिव्यांश के पिता राहुल सिंह छतरपुर में ट्रक चालक हैं। एसओ राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि हादसे में मासूम की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।