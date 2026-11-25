Banda News: बाइक की टक्कर से मासूम की मौत, दादी समेत तीन घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:44 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:44 PM IST
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पैलानी। थाना चिल्ला क्षेत्र के पपरेंदा बस स्टैंड के पास बाइक की टक्कर से दो साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे में उसकी दादी और बाइक सवार दो युवक भी घायल हो गए।
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव महोखर निवासी सुनील कुमार (35) और कलुआ (40) बाइक से महोखर से चिल्ला की ओर जा रहे थे। शाम को पपरेंदा बस स्टैंड के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सामने जा रही जनकदुलारी (61) और उनके दो वर्षीय पौत्र दिव्यांश से टकरा गई।
जनकदुलारी अपने पौत्र के साथ दुकान जा रही थीं। टक्कर लगने से दोनों दूर छिटककर गिर गए। बाइक सवार भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चारों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दिव्यांश को मृत घोषित कर दिया।
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दिव्यांश के पिता राहुल सिंह छतरपुर में ट्रक चालक हैं। एसओ राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि हादसे में मासूम की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव महोखर निवासी सुनील कुमार (35) और कलुआ (40) बाइक से महोखर से चिल्ला की ओर जा रहे थे। शाम को पपरेंदा बस स्टैंड के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सामने जा रही जनकदुलारी (61) और उनके दो वर्षीय पौत्र दिव्यांश से टकरा गई।
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जनकदुलारी अपने पौत्र के साथ दुकान जा रही थीं। टक्कर लगने से दोनों दूर छिटककर गिर गए। बाइक सवार भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चारों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दिव्यांश को मृत घोषित कर दिया।
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दिव्यांश के पिता राहुल सिंह छतरपुर में ट्रक चालक हैं। एसओ राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि हादसे में मासूम की मौत हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।