Banda News: कार-स्कूटी की टक्कर, खाई में गिरी कार, नौ घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में स्कूटी सवार दो लोगों समेत नौ लोग घायल हो गए। सभी को सीएचसी जसपुरा में भर्ती कराया गया।हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के पाटनपुर निवासी रामसजीवन (67) और शिवपाल (52) स्कूटी से हमीरपुर की ओर जा रहे थे। भाथा गांव के पास सामने से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई।कार सवार विनय दिवाकर (51), कमलेश (32), अमन (22), रानी (25), निशा (25) और दो बच्चे घायल हो गए। सभी कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के रुदलपुर के निवासी हैं और चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे।सूचना पर पहुंची जसपुरा पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। दुर्घटनाग्रस्त कार थाने ले जाई गई है। प्रभारी निरीक्षक राधाकृष्ण ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।खड़े ट्रैक्टर से टकराया ऑटो, महिला व दो बच्चे घायलबांदा। बांदा-हमीरपुर मार्ग पर रविवार दोपहर गौरीकलां के मजरा कुम्हरिया डेरा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से सीएनजी ऑटो टकरा गया। हादसे में महिला और उसके दो बच्चे घायल हो गए।तीनों को सीएचसी जसपुरा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जसपुरा थाना क्षेत्र के धुंधपुर गांव निवासी अनीता (35) अपने बेटे आदित्य (15) और बेटी अदिति (9) के साथ भरुआ सुमेरपुर में रहती हैं। दोनों बच्चे वहीं पढ़ते हैं।रविवार सुबह करीब 11 बजे वह ऑटो से बच्चों के साथ भाथा गांव जा रही थीं। दोपहर करीब 12 बजे रास्ते में ऑटो खड़े ट्रैक्टर से टकरा गया, जिससे तीनों घायल हो गए। (संवाद)