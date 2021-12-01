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Banda News: नहर में मिला मजदूर का शव

Mon, 19 Oct 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 19 Oct 2026 12:13 AM IST
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Body of a labourer found in a canal
बांदा। बबेरू की तिंदवारी रोड स्थित नहर में रविवार सुबह मजदूर रईश शाह (58) का शव मिला। पुलिस ने नशे में गिरकर डूबने की आशंका जताई।
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तिंदवारी रोड निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के शाहजहांपुर सिलरहा निवासी रईश शाह कई वर्षों से बबेरू में मजदूरी कर रहे थे। वह नशे का आदी थे।

आशंका है कि रात में नशे की हालत में नहर के पास पैर फिसलने से वह पानी में गिर गए। सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी और कोतवाल संजय द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
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करीब 10 मीटर दूर रईश का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और डायरी मिली। सीओ के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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